Fietsster gewond na botsing met motorscooter

za 21 augustus 2021 16.27 uur

FOCHTELOO - Nabij de vogelkijkhut bij het Fochteloërveen is zaterdagmiddag een fietsster gewond geraakt. Een motorscooter kwam vanaf de andere kant en was een auto aan het inhalen. Daarbij zag de bestuurder de vrouw op fiets over het hoofd. Een botsing was het gevolg.

De vrouw is ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel en moest toch mee naar het ziekenhuis. De fiets en de motorscooter raakten beide zwaar beschadigd. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

