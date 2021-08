Geslaagde midzomerverkoop in Veenklooster

za 21 augustus 2021 16.14 uur

VEENKLOOSTER - Op De Brink In Veenklooster vond zaterdag de Midzomerdagverkoop plaats. Tweedehands spullen die in de coronatijd niet aan de man konden worden gebracht werden verkocht. Er stonden verschillende kraampjes opgesteld met o.a. antiek, oud gereedschap, boeken, speelgoed, potten en klein meubilair.

Daarnaast konden bezoekers genieten van biologische yogurt en koffie en thee en nonnenkoek en oliebollen. De opbrengst gaat deels naar de te houden Krystkuier 2021. Voor de kinderen was er een springkussen en je kon voor 50 cent een ritje op een paard maken. Doordat het prachtig weer was kwamen er veel bezoekers even een kijkje nemen in Veenklooster.

