Extra waterberging langs De Lits en Kûkhernster Feart

za 21 augustus 2021 14.00 uur

EASTERMAR - Met een verbreding van de oevers moet de waterberging langs De Lits en Kûkhernster Feart verbeterd worden. Wetterskip Fryslân start halverwege augustus met de aanleg van de brede en natuurvriendelijke oevers.

Deze oevers moeten ervoor zorgen dat vooral de wateroverlast bij extreme neerslag wordt beperkt. Het werk zal twee maanden in beslag nemen.

Natuurvriendelijke oevers

De Lits ten zuiden van Eastermar en de Kûkhernster Feart ten zuiden van Kûkherne krijgen over een lengte van respectievelijk 940 meter en 1600 meter natuurvriendelijke oevers. De bestaande oevers, die nu verruigd en verland zijn, worden verbreed. Er komt een ondiepe, luwe zone van 5 meter breed en 70 centimeter diep.

In deze luwe oevers met weinig golfslag en stroming kan het zonlicht de bodem beter bereiken. Ook ontstaat er een geschikter leefgebied voor waterplanten en -dieren. Bovendien groeit waterriet beter in de luwe oevers. Dit zuivert het water. Het project draagt bij aan de doelen voor schoon water van de Europese Kaderrichtlijn Water.

Bij De Lits komen verbindingen tussen de boezemvaart en de bestaande poelen, zodat de dieren en planten zich ook via het water kunnen verplaatsen tussen beide wateren.

Werk vanaf het water en de wal

Het Wetterskip Fryslian voert het werk langs De Lits en het grootste deel van de Kûkhernsterfeart vanaf het water uit met een kraan. Bij het zuidelijke traject van de Kûkerhernster Feart aan de Rijksstraatweg graaft een kraan vanaf de wal de oever uit. De vrijkomende grond wordt afgevoerd. Na de aanleg begroeien de oevers weer op natuurlijke wijze. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de geldende voorwaarden voor natuurbescherming.

Toename biodiversiteit

De overgang naar de droge oever geeft ruimte aan libellen, reptielen en andere dieren. Voor vissen als de snoek is het een goede plek om te schuilen en zich voort te planten. Als de (water)planten zich goed ontwikkelen, neemt de biodiversiteit (de verscheidenheid aan planten- en dierensoorten) verder toe.

Natuurnetwerk Nederland

De oeverzones vormen een belangrijke schakel en verbinding voor de robuuste kern van het Natuurnetwerk Nederland. Die is belangrijk voor het herstel van natuur en kwetsbare soorten, zoals de otter. Ook is er nog een belangrijke opgave om de natuur rond de Burgumer Mar in te richten.

