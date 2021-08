KNRM redt onwel geraakte man op Lauwersmeer

vr 20 augustus 2021 20.15 uur

OOSTMAHORN - Op het Lauwersmeer is vrijdagavond rond 19.00 uur een man onwel geworden. Hij lag op z'n boot in het Stropersgat. Een andere boot, die bij het jachtje in de buurt was, heeft via de marifoon alarm geslagen. Hierop is de KNRM gealarmeerd en deze is ter plaatse gekomen.

De onwel geworden man is vervolgens met de Springbok, de rubberboot van de KNRM station Lauwersoog, overgebracht naar het vaste land bij Oostmahorn. Daar landde de traumahelikopter om medische zorg te verlenen en even later arriveerde ook de ambulance.

In eerste instantie was de SAR (Search and Rescue) helikopter uit Den Helder opgeroepen, maar deze inzet is geannuleerd. De ambulance heeft het slachtoffer met spoed meegenomen naar het ziekenhuis in Groningen.

