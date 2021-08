Lichte stijging coronabesmettingen in Friesland

vr 20 augustus 2021 12.40 uur

LEEUWARDEN - De afgelopen week is het aantal coronabesmettingen in Friesland licht gestegen, van 529 naar 542. De grootste stijgers zijn gemeente Achtkarspelen en Dantumadiel. In totaal zijn er deze week 3.372 coronatesten afgenomen.

Vakantiegangers

Een op de vijf positief geteste Friezen kwam terug van vakantie en heeft de besmetting mogelijk in het buitenland opgelopen. De grootste groep is in Frankrijk, Kroatië of Italië geweest. Ook de weken ervoor kwamen ongeveer 100 mensen met een besmetting terug van vakantie of een andere buitenlandse reis.

Speciale Friese website

Corona.steffie.nl is een volledig gesproken website speciaal bedoeld voor kwetsbare doelgroepen zoals laaggeletterden. Deze module is sinds deze week ook beschikbaar in het Fries. Hierdoor kunnen Friezen in hun moedertaal de informatie van de Rijksoverheid goed lezen en/of beter begrijpen.