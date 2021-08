Snelle Qliner gaat rijden tussen Dokkum en Drachten

vr 20 augustus 2021 12.00 uur

DOKKUM - Een snelle busverbinding tussen Dokkum en Drachten, dat is vanaf 23 augustus een feit. Arriva start met de lijn Qliner 356 waardoor er extra ritten worden gereden tussen de twee plaatsen. Er wordt alleen gestopt in Dokkum, Feanwâlden en Drachten. De ritten sluiten bij het treinstation in Feanwâlden bovendien aan op de sneltrein richting Groningen.

Na de aanleg van de Centrale As was er een wens voor een snelle buslijn tussen Dokkum en Drachten. Destijds zag Arriva de verbinding als onhaalbaar, omdat de kosten te hoog zouden zijn. Wel werd naar aanleiding van deze wens de streekbus van Dokkum naar Burgum doorgetrokken naar Drachten.

Omweg

De Qliner die nu gaat rijden, zal er door de omweg via Feanwâlden wel iets langer over doen dan een directe verbinding. Wel kan daardoor zowel in Dokkum als in Drachten goed worden aangesloten op andere bussen.

Extra ritten lijn 55

Arriva voert voor lijn 55 ook een wijziging door. Extra ritten van lijn 55 gaan in Burgum als ringlijn rijden. Door de kortere route kan in Feanwâlden in de spitsrichting worden aangesloten op de sneltrein naar Groningen. Alle wijzigingen zijn online te vinden in reisplanners als 9292 en de OVinfo app.