Twee auto's in botsing bij Appelscha

do 19 augustus 2021 16.33 uur

APPELSCHA - Op het kruispunt van de Wester Es met de Aekingaweg bij Appelscha zijn donderdagmiddag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Er lag olie op het wegdek, maar het is niet bekend of dat de oorzaak was van het ongeval. Beide bestuurders zijn in de ambulance onderzocht. Geen van beide hoefde mee naar het ziekenhuis.

De weg werd gedeeltelijk afgezet om het ongeval veilig af te kunnen handelen. Een aanrijdingsselecteur is ter plaatse gekomen om te bepalen of er nader onderzoek nodig was door de politie. Een berger is ter plaatse gekomen om de twee voertuigen op te halen.

