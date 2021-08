Welk type webhosting past bij jou?

wo 18 augustus 2021 17.02 uur

LEEUWARDEN - Voor wie begint met een website, kunnen de mogelijkheden al snel overweldigend zijn. Hieronder leggen we uit wat de verschillen zijn tussen shared hosting, VPS hosting en reseller hosting, waarna je gemakkelijker kunt bepalen welk type jouw voorkeur heeft.

Shared hosting

Vaak kiezen mensen die voor het eerst een website beginnen voor shared hosting. Hierbij 'huur’ je samen met anderen een stukje van het internet van jouw webhosting provider. Dit is de goedkopere optie. Je kunt een beperkt aantal websites openen en domeinnamen registreren. Ideaal dus als je een klein online bedrijf of blog begint. Wil je binnen jouw webhosting meer mogelijkheden hebben? Kijk bijvoorbeeld naar hosting providers die diverse pakketten aanbieden. Zo houd je altijd de deur open voor groei, en heb je dit in een handomdraai geregeld. Aan grotere pakketten zitten vaak meer services verbonden. Zo kun je bijvoorbeeld meer opslag krijgen, meer domeinnamen registreren of wordt jouw backup verlengd. Dit houdt in dat je een bepaald aantal dagen terug kan naar een vorige versie van jouw website. Dat is handig wanneer je bijvoorbeeld een foutje hebt gemaakt.

Let dus op dat je beperkte eigen controle hebt over jouw webhosting, omdat je dit deelt met anderen. Het is echter makkelijker om hier in te stappen.

VPS hosting

Wil je de volledige controle hebben over jouw website? In dat geval is VPS hosting wellicht een goede optie voor jou. VPS staat voor 'virtual private server’. Je hebt hier beschikking over je eigen server, en deelt deze dus niet met anderen. Dit kan handig zijn wanneer je een grotere website hebt of wanneer je al uitgebreide kennis hebt van websites bouwen en onderhouden. Je kunt alles namelijk zelf besturen met een VPS. Ook is de stabiliteit van de server niet afhankelijk van meerdere websites, waardoor je minder kans hebt op storingen op jouw website.

Reseller hosting

Reseller hosting is een goede optie wanneer je jouw account wilt kunnen opsplitsen in meerdere accounts. Dit is handig wanneer je naast jouw eigen website, de hosting wilt verzorgen voor klanten, of familie en vrienden. Het is mogelijk deze service geheel white label aan te bieden. Ook hier krijg je de volledige controle, dus enige kennis is vereist. Tevens is het aan te raden om te kijken of er voldoende pakketten beschikbaar zijn bij de hosting provider, zodat jouw reseller hosting mee kan groeien met de websites die jij host.