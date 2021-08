Subsidieaanvraag Versnellingsagenda wordt simpeler

wo 18 augustus 2021 14.48 uur

DAMWâLD - Via de Regiodeal is voor de komende jaren een groot bedrag aan geld beschikbaar voor projecten vanuit het bedrijfsleven en onderwijs in de regio. De subsidieregeling is nu aangepast waarbij de aanvraagprocedure voor kleinschalige projecten eenvoudiger is gemaakt.

Al ruim 45 projecten van start

De subsidieregeling Versnellingsagenda is op 17 juni 2020 in werking getreden en loopt tot 1 januari 2024. In het eerste jaar zijn 45 projecten gestart met een bijdrage vanuit de Versnellingsagenda. Dit zijn projecten vanuit verschillende sectoren, bedoeld om een impuls te geven aan de regio.

5000 euro voor Eduno in Surhuisterveen

Een goed projectvoorbeeld is: 'Ontsnappen aan digitale dreigingen'. Voor dit project ontving Eduno uit Surhuisterveen 5000 euro subsidie. Het project is inmiddels afgerond en vier mobiele escaperooms zijn gerealiseerd.

In het najaar zullen de eerste try-outs plaatsvinden. Met behulp van de escaperooms worden ondernemers, leerkrachten en leerlingen bewust gemaakt van de digitale dreigingen en de gevaren van foutief gebruik van internet.

Tot 25.000 euro subsidie

Naar aanleiding van gesprekken met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden in de regio is besloten de subsidieregeling op een aantal punten aan te passen. Subsidieaanvragen tot 5.000 euro kunnen nog steeds het hele jaar door worden aangevraagd. Nieuw is dat subsidieaanvragen vanaf 5.001 tot 25.000 euro ook het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Bij deze categorie wordt wel een uitgebreidere documentatie verwacht.

Tenders voor grotere bedragen

Een groot voordeel van deze nieuwe categorie is dat er niet op de openstelling van de tenders gewacht hoeft te worden, maar dat deze aanvragen het gehele jaar door ingediend kunnen worden. Voor de subsidieaanvragen boven de 25.000 euro blijven drie openstellingen (tenders) per jaar gelden.

Kennismaken op 9 september

Op 9 september organiseert Qop een bijeenkomst voor ondernemers, onderwijs en overheden in Noordoost Fryslân. Een middag om kennis te maken met elkaar, ideeën op te doen en de ontwikkelingen in de regio uit te wisselen. Aanmelden kan via www.qop.nl