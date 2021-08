Bruinvis aangespoeld op strand

wo 18 augustus 2021 14.08 uur

NES (AMELAND) - Op het strand van Ameland spoelde woensdagochtend een levende bruinvis aan. De vakantiegangers die het dier ontdekten, hebben gelijk alarm geslagen via SOS Dolfijn.

De mannen van het RTZ & Dierenambulance Ameland zijn ter plaatse gekomen om de bruinvis te helpen. Omdat de bruinvis levendig en alert was, werd besloten om het dier te verplaatsen naar een plek om hem weer vrij te laten in de zee. De medewerkers van de dierenambulance hebben de bruinvis daarom meegenomen vanaf de strandingslocatie voor transport naar een geschikte plek om het dier terug in zee te helpen.

Ondanks alle goede verzorging, overleed het dier onderweg. De bruinvis wordt later vandaag overgebracht naar de vast wal voor onderzoek.