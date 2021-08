Deze persleiding voert tijdelijk al het water af

wo 18 augustus 2021 13.15 uur

BURGUM - Op de kruising van de Ymkersstrjitte met de M.R. W. M. Oppedijk van Veenweg in Burgum is deze week een grote klus (zichtbaar) van start gegaan. Het bestaande riool wordt de komende tijden voorzien van een kunststofkous. De renovatie-klus wordt geklaard door GMB Rioleringstechnieken B.V.

Door in het bestaande riool een kunststofkous aan te brengen en uit te harden met uv-licht, ontstaat een compleet nieuwe rioolleiding. Na het uitharden van de kunststofkous worden de huis- en kolkaansluitingen weer geopend. Dankzij deze methode hoeft de Ymkersstrjitte niet opengebroken te worden.

Bovengrondse leiding

Vanwege de klus moet de waterafvoer tijdelijk omgeleid worden. Dit gebeurd via een bovengrondse persleiding. Deze is over de doorgaande weg aangelegd. De voet- en fietspaden langs de Ymkerstrjitte zijn vanwege deze tijdelijke leiding niet toegankelijk. Het afval- en regenwater wordt met een pompinstallatie (met een capaciteit tot circa 800 m2/u) overgepompt.

Vier weken

De gemeente verwacht dat de direct omwonenden maximaal vier weken overlast ervaren van de werkzaamheden. Na de eerste fase wordt verder gewerkt in noordelijke richting naar de Kloosterlaan om zo het gehele riool te voorzien van de kous. Eind november moet de renovatie afgerond zijn.

Meer weten? www.gmbinuwbuurt.eu