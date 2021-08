Centrale As tijdelijk dicht voor berging

di 17 augustus 2021 14.47 uur

DAMWâLD - De in de sloot belande Spaanse vrachtwagen wordt dinsdagmiddag geborgen. Een kraan van BKF moest er aan te pas komen om de lading uit de oplegger te takelen. De lading is overgeheveld naar een andere vrachtwagen.

Nadat de lading eruit was, was het tijd om de vrachtwagen te bergen uit de sloot. Berger Betten kwam ter plaatse voor deze klus. Tijdens de werkzaamheden was de Centrale As (N356) tussen De Westereen en Dokkum afgesloten voor het doorgaande verkeer.

