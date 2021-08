Verhalen uit de gevangenis door De Niemanders

di 17 augustus 2021 13.20 uur

DRACHTEN - Vrijdag 27 augustus komen De Niemanders naar Iduna in Drachten voor een bijzondere liveshow. De songschrijvers Rocco Ostermann (Donnerwetter) en Wout Kemkens (Shaking Godspeed) speurden gevangenissen af naar bijzondere verhalen en muzikanten.

Ze vroegen zich af "Wat zou er met je gebeurd zijn als je op cruciale momenten in je leven een andere kant was opgegaan en in de gevangenis was beland?" Gefascineerd door de belangrijke bewuste en onbewuste keuzes die mensen maken, gingen de songschrijvers langs bij gedetineerden om hun verhalen te horen.

Samen ging ze opzoek naar de kantelpunten en sleutelmomenten in de levens van mensen die verkeerde keuzes hebben gemaakt. De uitkomst van deze unieke samenwerking is een album (net als de bandformatie) genaamd De Niemanders, met nummers geschreven in de Nederlandse gevangenissen en een concertreeks binnen en buiten de muren. Een album samen met en geïnspireerd door: de verschoppelingen, de misdadigers, de langgestraften, gedetineerden.

In de liveshow van De Niemanders vormen de verhalen uit de Nederlandse gevangenissen de rode draad. De muziek stuitert van snelle (punk)rock naar swingende afrobeat en rootsy psychedelica en wordt live uitgevoerd door een vijfkoppige band.

Deze show in Iduna is ingericht voor zittend publiek op anderhalve meter. Tickets kosten 15 euro en meer info via www.iduna.nl