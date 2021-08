Vrachtwagen op zijkant in de sloot op Centrale As

di 17 augustus 2021 11.29 uur

DAMWâLD - Op de Centrale As ter hoogte van Damwâld is dinsdagochtend een vrachtwagen op de zijkant in de sloot terecht gekomen. De Spaanse vrachtwagen raakte door nog onbekende oorzaak in de berm, waarna deze uiteindelijk in de sloot tot stilstand kwam.

De chauffeur reed in de richting van Dokkum toen het net voor de Doniawei mis ging. Een ambulance is gekomen om de man te onderzoeken, maar hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval verder afgehandeld. Een berger zal in de loop van de middag ter plaatse komen om de vrachtwagen uit de sloot te takelen.

