Heftruck in brand in loods in Drachten

ma 16 augustus 2021 10.45 uur

DRACHTEN - Een heftruck is maandagochtend in brand gevlogen in een loods aan de Kelvinlaan in Drachten. De brandweer werd om 9.14 uur opgeroepen voor de brand.

De brand was ontstaan in een loods bij Biogas Holland. De brandweer heeft de brand geblust. De oorzaak is onbekend.

FOTONIEUWS