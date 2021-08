Extra voorstellingen Maïstiid in Ryptsjerk

ma 16 augustus 2021 10.05 uur

RYPTSJERK - Na een jaar uitstel gaat de het iepenloftspul Maistiid op 3 september, coronaproof, in première. "Omdat alle voorstellingen nagenoeg zijn uitverkocht spelen we 2 extra voorstellingen; op 7 en 14 september" zo laat de organisatie weten.

In een wereld van metershoog maïs wordt het publiek meegenomen in WIG Producties’ iepenloftspul over liefde, bloedwraak en de soms rare gewoonten van mensen. Een tweetalig (Fries en Nederlands) verhaal over twee families die zich voorbereiden op een bruiloft. Een verhaal over zoete dromen en keiharde realiteit.

Bloedbruiloft

Maistiid is een eigentijdse vertaling en bewerking van Federico García Lorca's "Bloedbruiloft" door Bouke Oldenhof. De uitgestrekte, droge wijngaarden van Lorca hebben hierin plaatsgemaakt voor de weiden en maïsvelden van Friesland.

Wraak

Een bruidegom bereidt zich voor op zijn huwelijk. Zijn moeder kan moeilijk wennen aan het idee van zijn vertrek. Ze leeft in het verleden, geobsedeerd door het familiebedrijf en verteert door verdriet na de gewelddadige dood van haar man en oudste zoon. Zij zint op wraak op de familie die haar leven heeft verwoest.

Vrede

Terwijl de bruid zich klaarmaakt voor haar grote dag, galoppeert haar vroegere minnaar Felix elke nacht langs haar raam. Is de hartstocht tussen beiden iets van het verleden? Kan de aankomende bruiloft eindelijk vrede brengen tussen de gekrenkte families? Of wordt de bloedwraak alleen maar verder aangewakkerd?

3 hectare maïs

Regisseur Hans van Buuren stopt in zijn producties graag overdrijving, absurdisme en spektakel. Voor dat laatste leent Lorca zich oorspronkelijk niet. "Er zit wel ruigheid in. Alle jongetjes lopen met messen rond. Absurd wordt het ook niet, wel surreëel. Als publiek loop je 3 hectare maïs in, gedesoriënteerd naar een totaal andere wereld. Je kunt veel met maïs, dat verraad ik niet allemaal. Alles is van maïs. In die zin is het toch spectaculair en magisch.”

Speeldata: 3, 4, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 17 en 18 september

Het stuk wordt gehouden in een maïsveld in Ryptsjerk. Bezoekers moeten rekening houden met hun kleding en schoeisel.

Tickets en meer informatie via www.wigproducties.nl