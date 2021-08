Zo ben jij in staat om geld te verdienen met sociale media

zo 15 augustus 2021 21.03 uur

DOKKUM - Nieuwe tijden bieden nieuwe kansen. Met de komst van de sociale media zijn diverse nieuwe carrièremogelijkheden ontstaan. Bedrijven en instellingen presenteren zich maar wat graag via deze communicatiekanalen, omdat ze weten dat ze hierdoor hun doelgroep goed kunnen bereiken. Als je zelf een regelmatig gebruiker van sociale media bent, zul je daar vast wel eens gezocht hebben naar een winkel waar je regelmatig komt of een fabrikant waarvan je de producten graag koopt. Achter de aanwezigheid van bedrijven op sociale media gaan hele strategieën schuil. Wanneer je een communicatieopleiding van SRM volgt, leg je voor jezelf een goede basis om in aanmerking te komen voor een baan in dit segment. Natuurlijk kun je daarmee vele kanten op, want communiceren is een breed begrip.

Zonder communicatie ligt alles stil

Een goede communicatie vormt de basis voor het goed functioneren van elke organisatie. Het maakt niet uit of je wilt werken voor een overheidsinstelling of bij een commerciële organisatie, met een goede communicatieopleiding open je vele deuren. Je kunt een algemene opleiding volgen of je juist specialiseren in een bepaald segment van deze materie, zoals crisiscommunicatie of omgang met de media. Voor elke vorm van communicatie bestaat wel een specifieke gerichte opleiding. Denk maar eens aan opleidingen met een journalistiek gehalte of een opleiding die zich specifiek richt op het schrijven van rapporten. Al dat soort zaken hebben communicatie als rode draad.

De kracht van sociale media

Iedereen die sociale media als marketinginstrument gebruikt, zal beseffen hoe belangrijk de kracht hiervan voor een bedrijf of merk kan zijn. Maar hoe zet je de perfecte campagne op? Hoe zorg je ervoor dat een website gebruiksvriendelijk is? Hoe trek je een potentiële klant over de streep op basis van de juiste manier van communiceren? Dit zijn allemaal zaken die je tijdens een opleiding social media ziet langskomen. Je ontwikkelt vaardigheden waar werkgevers je graag een mooi salaris voor willen betalen. Goede communicatieprofessionals zijn immers meer dan ooit van vitaal belang voor een succesvolle organisatie.

Veelzijdig

​Juist door de veelzijdigheid van de materie creëer je voor jezelf heel wat kansen als je een opleiding in de communicatiebranche kiest. Zo kun je geleidelijk ontdekken welke baan het beste bij je past en is het niet heel ingewikkeld om later de overstap te maken naar een andere werkgever. Die veelzijdigheid is wat veel mensen aanspreekt.