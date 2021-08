Bromfietsster gewond bij ongeval

zo 15 augustus 2021 15.32 uur

TIJNJE - Een bromfietsster is zondag gewond geraakt bij een ongeval op de Gerrit Roordawei in Tijnje. Ze reed omstreeks 14.45 uur met nog een bromfietser over de Gerrit Roordawei richting de Breewei. Nabij de driesprong wilde de buitenste rijder afslaan en kwam in botsing met de ander die - op dat moment - nog rechtdoor reed.

De vrouw raakte bij het ongeval gewond en zij is met een hoofdwond naar het ziekenhuis gebracht per ambulance. De andere jongen had wat last van zijn been en hij werd ter plaatse onderzocht door het ambulancepersoneel. Hij hoefde niet mee naar het ziekenhuis.