Jongens opgepakt na vandalisme in Burgum

za 14 augustus 2021 09.55 uur

BURGUM - Vier jongens zijn vrijdagnacht door de politie voor vandalisme opgepakt op de Burgumerdaam in Burgum. De vier zijn door meerdere politievoertuigen overgebracht naar Leeuwarden voor verhoor en onderzoek.

De jongens werden door een buurtbewoner opgemerkt. Hij hoorde omstreeks 23.10 uur geluiden op straat. Al snel werd duidelijk dat er vier auto's waren beschadigd. Van drie voertuigen waren de spiegel kapot getrapt.

De politie is gebeld en meerdere eenheden zijn rond 23.30 uur ter plaatse gekomen. Omdat de Burgumerdaam een doodlopende weg is, was het vrij eenvoudig de jongeren op te sporen en aan te houden. De meeste zouden onder invloed van alchol zijn geweest.