Meisje bekneld in fiets in Surhuizum

za 14 augustus 2021 09.40 uur

SURHUIZUM - Een meisje is zaterdag bekneld geraakt in de fiets van haar moeder. Het incident vond even na 9.00 uur plaats langs de Uterwei bij Surhuizum. Het meisje zou met haar fiets gevallen zijn en raakte daarbij bekneld in de fiets van haar moeder. Haar arm zat vast tussen het frame en de spaken.

Terwijl de hulpdiensten aanrijdend waren, is ook de vader ter plaatse gekomen. Hij wist een aantal spaken kapot te knippen waarop het meisje bevrijd werd uit haar benarde positie. De brandweer kwam ook ter plaatse. Zij hebben enige tijd de arm van het meisje gekoeld. Ook kreeg zij een Goodbear van de brandweerlieden.

Een omstander die ook mee had geholpen, gaf het meisje zijn gebak tegen de schrik. Ze was met haar ouders op vakantie in Friesland. Het meisje heeft later voor de zekerheid nog wel een bezoek gebracht aan de huisartsenpost in Drachten.

