Drukte op jaarmarkt in Kollum

vr 13 augustus 2021 19.56 uur

KOLLUM - Ondanks dat de zomer activiteiten die in augustus op de planning stonden niet door konden gaan vanwege corona, kon de jaarmarkt op de laatste vrijdag van de bouwvak dit jaar wel door gaan.

De jaarmarkt was van 13.00 uur tot 21.00 uur op de Voorstraat en de Breede Reed. Ondanks de 1,5 meter kon men lekker sneupen langs de vele kraampjes. Veel mensen trokken naar de markt in Kollum.

De organisatie was in handen van Post Markten en Winkeliersvereniging HIM.

