'Hennep leverde echtpaar bijna 800.000 euro op'

vr 13 augustus 2021 14.10 uur

LEEUWARDEN - Met 916 hennepplanten, verdeeld over drie slaapkamers, zou een echtpaar uit Drachten zo'n 800.000 euro in een paar jaar tijd hebben verdiend. Dat zou blijken uit een berekening van de politie.

De 60-jarige man en zijn 52-jarige vrouw moesten vrijdag voorkomen bij de meervoudige kamer op de rechtbank in Leeuwarden.

Growshop

De woning van het echtpaar kwam op 24 april 2019 in een observatie van de politie naar voren. De agenten zagen de zwager van de vrouw een bezoek brengen aan de growshop. Hij ging daarna naar het huis van het echtpaar.

916 plantjes

Een netmeting via de netbeheerder leerde enkele weken later dat er sprake was van een 'cyclus' welke duidt op een hennepkwekerij. Er werden in totaal 916 plantjes aangetroffen toen de politie op 3 juni 2019 een inval deed.

12 oogsten

De stroom in de woning werd illegaal afgetapt. Een buurtonderzoek toonde verder aan dat omwonenden al jaren af en toe hennep hadden geroken. De politie vermoedt dat de hennepkwekerij tussen 2017 en 2019 actief moet zijn geweest waarbij 18 kilogram per oogst (12 x) werd geproduceerd. De winst zou daarmee uitkomen op 788.592 euro.

Bedreiging

Tijdens de zitting liet de 60-jarige man via de tolk weten dat hij het geld nodig had om een schuld af te betalen. In 1982 was hij gevlucht uit zijn thuisland en dat had geld gekost. De schuldeisers zaten tot op heden achter hem aan. Zijn vrouw en kinderen zouden daarbij zijn bedreigd. Dat was voor hem de aanleiding om een hennepkwekerij te beginnen. Over wat de bedreiging precies was, gaf de man geen duidelijk antwoord.

Bivakmuts

Een man met een bivakmuts was een paar keer langsgekomen om te helpen met de kwekerij. In de meterkast werd de stroom illegaal afgetapt en de man had verteld hij de kwekerij moest worden aangelegd. De man uit Drachten gaf toe dat hij de plantjes water had gegeven.

Uit forensisch onderzoek bleek bovendien dat scharen in het huis waren gebruikt om te knippen. De man gaf daarop ook toe dat hij de schaar wel eens had gebruikt om wat dode hennepplantjes weg te knippen.

Stof

Op de vraag hoe lang hij bezig was geweest zei hij: "Bijna een maand voordat de politie kwam...." Hij had geen deugdelijke verklaring voor het feit dat er veel stof had gelegen op de kappen en filters. "Ik weet het niet, ik heb het niet aangeraakt..." De spullen zouden tweedehands zijn gekocht.

Nooit in kamers geweest

De 52-jarige vrouw werd verweten dat zij wist dat er een hennepkwekerij in hun woning aanwezig was. Zij had bij de politie gezegd dat deze er enkele maanden had gezeten. De man met de bivakmuts had ze nooit gezien en ze was ook nooit in de kamers zelf geweest. Forensisch onderzoek bevestigde dat beeld omdat er geen dna werd aangetroffen van de vrouw.

Contant geld

Ook de financiën leidde tot vragen. Zo werden er tussen 2015 en 2018 contante stortingen op de rekening gedaan met bedragen tussen de 600 euro en 1700 euro. De man verklaarde dat dat spaargeld betrof. Ook zouden de kinderen meebetaald hebben aan de hypotheek. Het bleef een raadsel hoe het echtpaar boodschappen deed en andere bestedingen. Er werd namelijk niets van de rekening afgeschreven in de bewuste jaren.

Schuld

Ondanks de aanwijzingen dat de kwekerij er lange tijd moet hebben gezeten bleef de man erbij dat het maar van korte duur was. De rechter: "Waarom zou ik u dan geloven?" De man: "Ik heb het eerlijk verteld, hij heeft mij gedwongen om één keer mee te werken om de schuld af te betalen. Dat is niet gelukt en hij is verdwenen…" De schuld zou tussen de 15.000 en 20.000 dollar zijn geweest.

De man met bivakmuts en/of bedreiger verdween nadat de politie de inval deed.

Vordering wederrechtelijk gekregen voordeel

Over hoeveel winst er precies is gemaakt met de kwekerij zal later worden gesproken. Doordat de bedragen een paar keer werden aangepast, had de advocaat van het echtpaar gevraagd om daar nog geen uitspraak over te doen.

De officier van justitie erkende dat er schoonheidsfoutjes waren gemaakt en de rechtbank zal deze maand alleen uitspraak doen in de strafzaak (en niet in 'ontnemingsverhaal'). Dat zal nu in eerste instantie schriftelijk afgehandeld worden.

Bedreiging is vaag

Tegen de 60-jarige man werd een taakstraf van 160 uur geëist. De officier van justitie achtte het henneptelen bewezen omdat de man zelf de plantjes had geknipt en gevoed. Ook de diefstal van stroom werd door hem als bewezen geacht. De bedreiging vond de officier maar vaag. Het verhaal was voor hem volstrekt oncontroleerbaar. "Dat is onvoldoende om aan te nemen dat er een psychische overmachtsituatie is geweest."

Eis tegen de vrouw

Tegen de vrouw werd een taakstraf van 120 uur geëist. Ze gaf zelf toe dat ze wist dat er sprake was van een hennepkwekerij. De officier: "Ik geloof niet de verklaring dat ze het slechts enkele maanden wist... De buren roken al enkele jaren geleden hennep, de contante stortingen, geen uitgaven bij supermarkt. Hoe leven ze dan? Blijkbaar gebeurt dat grotendeels contant...."

Geen luxe

De raadsman van het echtpaar kon daar niet mee ingaan. Hij wees weer op het feit dat de familie niet in luxe heeft geleefd. Dat zou haaks staan op de grote winsten waarover de politie spreekt. "Daarmee zou het aannemelijker zijn dat het grote geld eerder verdwijnt naar mogelijk andere betrokkenen...." De advocaat verzocht de rechtbank om te komen tot een lagere straf voor de man en vrijspraak voor de vrouw.

Over twee weken zal de meervoudige kamer uitspraak doen op 27 augustus 2021.