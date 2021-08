Arjen Lubach trapt Drachtster theaterseizoen af

vr 13 augustus 2021 13.23 uur

DRACHTEN - Eind augustus wordt het nieuwe theaterseizoen in De Lawei in Drachten afgetrapt door Arjen Lubach. De try-out voorstellingen zijn op 24, 25 en 26 augustus. Een week eerder, op 17 augustus, start de kaartverkoop van het nieuwe seizoen zowel online als fysiek aan de kassa.

Naast Arjen Lubach zijn er dit seizoen ook voorstellingen van onder andere Nynke Laverman, Het Nationale Theater, Scapino Ballet en Out of Chaos. Ook start op 25 augustus het filmseizoen in de Lawei. Met films over onder andere Tina Turner en Charles Aznavour.