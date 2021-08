Verdachte vlucht na bedreiging in Drachten

vr 13 augustus 2021 13.08 uur

DRACHTEN - Aan de Stationsweg in Drachten heeft donderdagavond rond 19.15 een bedreiging plaatsgevonden. De verdachte zou meerdere mensen hebben bedreigd. Deze persoon is vervolgens per fiets vertrokken.

Bij het zien van de inmiddels toegesnelde politie heeft de verdachte de fiets op het Schuttersveld neergegooid en heeft het op een rennen gezet. De politie is met een aantal eenheden nog opzoek gegaan, maar heeft deze persoon niet meer aangetroffen.

In de bosjes aan de Ratelwacht zijn twee tassen en een schoffel gevonden. Deze zijn door de politie meegenomen in verband met het onderzoek. Daarnaast is de politie nog op zoek naar getuigen van deze bedreiging. Op dit moment is de verdachte nog zoek.

