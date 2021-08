GGD Fryslân: Opnieuw minder besmettingen

vr 13 augustus 2021 12.27 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland daalde in in een week van 588 naar 530. Het is de derde daling op rij. In bijna alle leeftijdsgroepen daalde of bleef het aantal nieuwe besmettingen gelijk. Alleen in de groep 40 t/m 49 jarigen was een lichte stijging te zien, het aantal positief geteste personen ging van 55 vorige week naar 74 deze week.

Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen daalde licht verder. Momenteel liggen zeven personen op de COVID-afdelingen en zeven op de ic.

Daling in verpleeghuizen

Ook in de ouderenzorg daalde het aantal besmettingen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten de afgelopen zeven dagen 23 mensen positief, onder wie 13 bewoners. Een week eerder waren hier 26 besmettingen (13 bewoners). In de thuiszorg raakten zeven mensen besmet, onder wie vijf cliënten. Een week eerder waren dit acht personen, onder wie zes cliënten.

Vakantie

De vraag naar gele boekjes neemt opnieuw toe, omdat het Digitaal Corona Certificaat (DCC) alleen in Europa geldig is. Daarbuiten is het gele boekje dat wat het dichtst bij een officieel reisdocument komt. Het gele boekje is inmiddels weer volop verkrijgbaar (ook bij boekhandels en ANWB winkels, niet bij de GGD) en wordt nog steeds gestempeld na een vaccinatie.

Positief terug van vakantie

De afgelopen week gaven 95 positief geteste Friezen aan dat zij hun besmetting mogelijk in het buitenland hebben opgelopen. De grootste groep is in Frankrijk, Griekenland of Kroatië geweest. Ook de twee weken ervoor kwamen ongeveer 100 mensen met een besmetting terug van vakantie of een andere buitenlandse reis.

Minder vaccinaties

De afgelopen week zijn 22.297 vaccinaties gezet, tegen 20.488 vorige week, een stijging van bijna 1.809. Twee weken eerder waren er ruim 4.000 minder prikken gezet.

In totaal zijn er nu 654.070 prikken gezet door GGD Fryslân. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 308.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 75 tot 85 procent van de Friezen een eerste prik heeft gehaald.

Prikken zonder afspraak

Vanaf maandag 16 augustus is prikken zonder afspraak mogelijk in Leeuwarden, Heerenveen, Drachten en Sneek. Wie nog geen afspraak heeft is welkom voor een prik. Let goed op de openingstijden, deze verschillen per week en per locatie. Neem een geldig identiteitsbewijs en mondkapje mee.

De vaccinatielocaties Appelscha en Franeker zijn sinds 10 augustus gesloten en Dokkum en Koudum zijn dicht vanaf 15 augustus. Afgelopen week maakten 493 mensen gebruik van prikken zonder afspraak. Eerder waren dit 566 en 725 per week.

Vaccinatiebus

De vaccinatiebus blijft mensen de mogelijkheid bieden om een prik zonder afspraak dichtbij huis te halen. De vaccinatiebus staat de komende week op:

maandag 16 augustus in Surhuisterveen (terugkomdag);

dinsdag 17 augustus in Leeuwarden, Cambuurplein (terugkomdag);

woensdag 18 augustus in Damwâld (eerste prik);

vrijdag 20 augustus in Burgum (terugkomdag).

Het is mogelijk om tijdens een terugkomdag ook een eerste prik te halen. Er wordt dan meteen een afspraak voor een tweede prik op één van de vast locaties gemaakt.

De cijfers

De afgelopen week zijn 3.468 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit er 4.481. In totaal zijn nu 500.996 monsters afgenomen. De 530 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 48.563.

In de afgelopen zeven dagen zijn twee ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit respectievelijk vijf en twee.

Gemeenten

Alleen in Leeuwarden, Noardeast-Fryslân, Tytsjerksteradiel en Harlingen waren de afgelopen zeven dagen meer nieuwe besmettingen dan in de week ervoor. Grootse dalers zijn gemeente Waadhoeke (45%), Heerenveen (46%) en Terschelling (50%) met een afname meer dan 45 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 117 (98), Súdwest-Fryslân 71 (81), De Fryske Marren 46 (56), Noardeast-Fryslân 45 (35), Tytsjerksteradiel 45 (31), Smallingerland 38 (48), Heerenveen 33 (67), Waadhoeke 25 (50), Opsterland 24 (34), Ooststellingwerf 16 (19), Achtkarspelen 14 (16), Dantumadiel 12 (17), Weststellingwerf 12 (13), Harlingen 11 (9), Terschelling 3 (9), Vlieland 2 (3), Ameland 2 (1) en Schiermonnikoog 0 (0).