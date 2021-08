Oud-metaal-actie in Surhuisterveen

do 12 augustus 2021 11.16 uur

SURHUISTERVEEN - Op zaterdag 28 augustus houdt brassband Blaast de Bazuin uit Surhuisterveen zijn jaarlijkse oud-metaal-actie. Vanaf 9.00 uur komen de leden van het Feanster muziekkorps weer door de straten van Surhuisterveen om oud metaal op te halen.

"Normaalgesproken organiseren we de actie altijd in februari", vertelt Henk Wijnsma van Blaast de Bazuin. "Toen kon het helaas niet doorgaan. We zijn blij dat we nu wel in actie kunnen komen. Het mes snijdt aan twee kanten: handig voor wie zijn zolder of schuur wil opruimen en wij zijn heel blij met de opbrengst."

Mensen die oud metaal hebben, worden verzocht dit goed zichtbaar bij de weg te zetten. Dan halen de muzikanten het zaterdagochtend op. Alles wat voor het grootste gedeelte uit metaal bestaat, kan bij de weg worden gezet. De voorwerpen hoeven niet perse van ijzer te zijn; dingen van bijvoorbeeld lood, koper, zink en aluminium mogen ook worden ingeleverd. Koelkasten, vriezers, chemisch afval en velgen met autobanden kunnen niet worden ingeleverd.

Mensen die grote of bijzondere artikelen hebben of mensen die vragen hebben, kunnen vooraf contact opnemen met Reinder Hamersma van de brassband. Hij is te bereiken via telefoonnummer 0512-361437. Er kan ook gemaild worden naar info@hamersma.nl. Blaast de Bazuin gebruikt de opbrengst van de actie voor de aanschaf van nieuwe instrumenten voor de jeugdleden.