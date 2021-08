600 euro boete na stunten op het water

wo 11 augustus 2021 18.13 uur

EARNEWâLD - Op het water rondom Earnewâld werd woensdag door een groep jeugd gestunt met rubberen bootjes. In de jachthaven, op It Wiid en bij het zwemstrand leverde dit overlast op. Eén schipper was de pineut: 600 euro boete.

De 19-jarige Leeuwarder werd door de waterpolitie gecontroleerd. Hij bleek niet in het bezit van een vaarbewijs. Of het daarna gedaan was met de overlast is niet bekend.