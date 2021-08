Lamke Pultrum-Mozes viert 101ste verjaardag

wo 11 augustus 2021 17.20 uur

BUITENPOST - Woensdag vierde mevrouw Lamke Pultrum-Mozes haar 101ste verjaardag. Wethouder Jouke Spoelstra bracht haar namens de gemeente een bezoek.

Mevrouw Lamke Pultrum is op 11-8-1920 geboren in Harkema. Tijdens haar huwelijk woonde ze met haar man Sjoerd Pultrum enkele jaren in Boelenslaan. Nadat hun huis was afgebrand, verhuisde het echtpaar naar Drogeham. Nu woont ze in Haersmahiem. Mevrouw Pultrum heeft een zoon en een dochter, zes kleinkinderen en zeven achterkleinkinderen.

Afgelopen jaar was ook voor mevrouw Pultrum een zwaar jaar. Drie goede vriendinnen zijn aan de gevolgen van corona overleden. Zelf heeft ze ook corona gehad, maar gelukkig is zij hiervan hersteld. Inmiddels heeft mevrouw Pultrum haar draai weer gevonden. En zijn er nieuwe bewoners in Haersmahiem komen wonen waarmee ze activiteiten, zoals spelletjes, kan doen.