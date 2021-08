Doneeractie voor commandowagen SAR Nederland

wo 11 augustus 2021 13.00 uur

DRACHTEN - Het team van SAR Nederland is een doneeractie gestart om geld op te halen voor een commandowagen. Deze organisatie zet zich vrijwillig in om onder andere de politie te helpen zoeken naar vermiste personen. Een commandowagen is hierbij volgens de SAR een hele praktische toevoeging.

Waarom een commandowagen?

“Op locatie is het van belang om een duidelijk aanspreekpunt te hebben. Zowel voor politie als voor onze eigen leden. Daarnaast kan zo’n commandowagen dienen als overlegplek op locatie.” Aldus Houwina Postma van SAR Nederland. “Het zou fantastisch zijn als we in de toekomst gebruik kunnen maken van een commandowagen.”

Hoge kosten

Niet alleen zetten de leden van de SAR zich vrijwillig in, het kost ze ook nog geld. Postma: ”Als we bijvoorbeeld een inzet hebben in Noord-Brabant waar de quads heen moeten, dan kost dit per quad al snel 150 euro aan brandstof.” SAR Nederland verhaalt deze kosten nooit op familie van een vermist persoon.

Sponsoring en donaties

Een aantal disciplines maken gebruik van hun eigen materiaal, bijvoorbeeld de quad rijders en het drone team. Daarnaast beschikt de SAR over eigen materiaal, waaronder een eigen sonarboot. Dergelijke aankopen kunnen worden gedaan door sponsoring van bedrijven en donaties van mensen die de SAR een warm hart toedragen. Omdat de SAR geen subsidie ontvangt, zijn zij hier afhankelijk van.

Over SAR Nederland

SAR Nederland is een groep van op dit moment bijna honderd vrijwilligers. Hun hulp wordt onder andere gevraagd bij vermissingen. Zo zochten zij in september vorig jaar naar een vermiste Drachtster. En vonden zij afgelopen februari nog binnen een uur een vermiste man uit Ureterp levend terug. Daarbij maakt de SAR gebruik van verschillende teams.

Op dit moment heeft de SAR Nederland een aantal specialistische teams. Zo hebben zij de beschikking over drones, quads, linielopers, metaaldetectie, bikers en een sonarboot. Ook werken zij ook veel samen met 112-water en reddingsbrigade. Meer informatie over de SAR is te vinden op hun website.

Doneeractie

Het doneren voor een commandowagen kan op verschillende manieren. Dit kan via de pagina van de doneeractie, maar ook via de doneerknop op de website van de SAR. Daarnaast is de SAR ook altijd op zoek naar nieuwe sponsoren. Potentiele sponsoren kunnen contact opnemen via de website van de SAR.

FOTONIEUWS