FeanwÃ¢lden: Man (30) opgepakt voor vernieling

Feanwâlden: Man (30) opgepakt voor vernieling

wo 11 augustus 2021 10.55 uur

FEANWâLDEN - Een 30-jarige man uit Franeker is dinsdagavond door de politie aangehouden bij het treinstation in Feanwâlden. De man wordt verdacht van vernieling van een auto.

De politie kreeg omstreeks 22.45 uur een melding over de man. Hij vertoonde verward gedrag. Zo zou een auto bij een woning aan de Mûnestrjitte in Feanwâlden door hem vernield zijn.

Bij het treinstation in het dorp wisten agenten de man aan te houden. Hij is aangehouden op verdenking van vernieling. Hij werd ingesloten op het bureau en er wordt woensdag hulpverlening voor de man geregeld.

De politie heeft de zaak in onderzoek en moet nog in kaart brengen wat voor vernielingen er precies zijn gepleegd. Ook de auto van de man, die geparkeerd stond bij het treinstation, is onderzocht.

