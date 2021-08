Politie pakt heler bij in scène gezette koop

wo 11 augustus 2021 07.30 uur

NOARDBURGUM - Dankzij goed speurwerk heeft een inwoner van de gemeente Achtkarspelen woensdagmiddag zijn gestolen telelens 'teruggekocht' van een heler. De lens werd twee maanden geleden uit zijn auto gestolen. Op deze woensdag zag hij dat de lens te koop stond op internet.

Samen met de politie werd de heler uit Twijzelerheide vervolgens in de val gelokt. Omdat hij thuis niet wilde afspreken, werd de pseudokoop gedaan op de carpoolplaats bij Quatrebras. De politie was onopvallend aanwezig bij deze in scène gezette koop.

De man werd door agenten op heterdaad aangehouden. De man uit Achtkarspelen heeft inmiddels zijn lens terug. De verdachte is door de politie vastgezet in de cel.