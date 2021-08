Vrouw gewond bij ongeval op de Knobben

di 10 augustus 2021 19.46 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Een vrouw is dinsdagavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval op de Knobben bij Drachtstercompagnie. De bestuurster was door onbekende oorzaak van de weg geraakt en in botsing gekomen met een boom.

De vrouw werd door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Ze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. Een andere inzittende kwam met de schrik vrij.