Uitstekend stuk ijzer weggeflext

di 10 augustus 2021 15.43 uur

DE WESTEREEN - Een uitstekend stuk ijzer in het asfalt aan de Boppewei is dinsdag gelijk verwijderd door de gemeente Dantumadiel. De gevaarlijke situatie op de brug over de Swemmer in De Westereen werd door de medewerker zelf opgemerkt. Hij kwam gelijk in actie en heeft het ijzer met een flex afgeslepen zodat er geen sprake meer is van uitsteeksels.

De gemeente laat deze site weten dat er op dat moment nog geen melding was binnengekomen over de gevaarlijke situatie. De plek is provisorisch vlak gemaakt en de kwestie zal meegenomen worden voor permanente reparatie tijdens het 'groot onderhoud'.

Het is onbekend of er ook automobilisten schade hebben opgelopen met hun voertuig. Dit kon gebeuren als een bestuurder met de banden precies over het midden van de weg reed. Hoe het uitsteeksel er was gekomen, is onbekend.