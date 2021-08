Gemeente 'geeft zichzelf' 1.4 miljoen voor leerwerkloket

di 10 augustus 2021 14.16 uur

DOKKUM - Het nieuw te ontwikkelen 'Leerwerkloket Noordoost-Fryslân' heeft deze maand 1.4 miljoen euro subsidie gekregen via de Versnellingsagenda (QOP). Deze subsidiepot kwam voort uit de Regiodeal waarmee via het rijk 57 miljoen euro beschikbaar kwam om de regio te 'versterken'. Een bedrag van 20 miljoen euro is bestemd voor de Versnellingsagenda.

Gemeentelijke bijdrage

De vier deelnemende regionale gemeenten (Achtkarspelen, Dantumadiel, Noardeast-Fryslân en Tytsjerksteradiel) moesten wel 5.7 miljoen euro bijdragen. Omdat het Leerwerkloket een initiatief is van Noardeast-Fryslân wist deze gemeente een (financieel gezien) succesvol project in te dienen.

Groot Dokkum

Vanuit vooral Achtkarspelen was er in 2019 kritiek op de Regiodeal omdat deze gemeente 1.3 miljoen euro moest bijdragen. Raadslid Theun Nicolai was destijds bang dat het geld vooral naar 'Groot Dokkum' zou gaan. Hij had een vooruitziende blik.

Met de huidige subsidieronde van 2.3 miljoen euro was er voor 'Groot Dokkum' een mooi succes. Zij krijgen met 1.4 miljoen euro meer dan de helft van de beschikbare subsidie. Er zijn in totaal zes projecten die subsidie ontvangen waaronder ook ruim 100.000 euro voor een duurzaamheidsproject van de Combex.

Ontwikkelvraag

Met de subsidie moet een toegankelijk loket worden opgebouwd voor iedereen die een leer- of een ontwikkelvraag heeft in de regio. "Dit is niet alleen voor het individu maar zeker ook voor werkgevers die hun medewerkers willen laten ontwikkelen en groeien." zo staat in een persbericht geschreven.

Individu

In het Leerwerkloket NOF wordt het verschil gemaakt door de tijd te nemen voor ieder individu. Voor persoonlijk, gericht advies voor iedereen met een leer- of ontwikkelvraag: individuele inwoners, werkenden, werkzoekenden en werkgevers. Met een team van adviseurs wordt de komende periode gebouwd aan dit loket, in eerste instantie vanuit Dokkum.

Er wordt contact gezocht met ondernemers uit de regio om zo gericht aan te kunnen sluiten op hun behoeften en wensen. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor werkenden, werkzoekenden, jongeren en ZZP-ers om ontwikkelgericht aan de slag te gaan met opleiden, ontwikkelen, loopbaan en het valideren van ervaring.

Het Leerwerkloket wordt een samenwerking van ROC Friese Poort, ROC Friesland College, Nordwin College, Fryslân Werkt!, Dokwurk, UWV, Scholingsalliantie Noord, VNO-NCW, Libereaux en de gemeenten Noardeast-Fryslân, Dantumadiel, Achtkarspelen en Tytjerksteradiel.