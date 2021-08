Waar moet je op letten bij het kopen van een auto?

di 10 augustus 2021 12.00 uur

LEEUWARDEN - Een auto kopen? Dan ga je vanzelfsprekend niet voor de eerste en de beste optie die je tegenkomt. Het is belangrijk om eerst wat zaken op een rij te zetten voordat je een beslissing maakt. Zo weet je zeker dat de keuze goed overwogen is en je uiteindelijk in een kwalitatieve auto gaat rijden. Maar waar moet je precies op letten wanneer je een auto gaat kopen? Hier vind je een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten, zodat het voor jou een stuk makkelijker wordt om een auto te kopen.

Kijk naar de modellen die jij mooi vindt

Het is in de eerste plaats belangrijk om voor jezelf op een rij te hebben wat je mooi vindt en waar je graag in zou willen rijden. Wat dacht je van een Peugeot 308 of een van de vele andere beschikbare modellen? Er zijn vaak honderden auto's te koop en dit kan het lastig maken om te bepalen wat nu voor jou de beste keuze is. Je kunt je zoektocht al een stuk makkelijker maken door je wensen op een rij te zetten, zoals het merk, het type, het bouwjaar of de kilometerstand. Op deze manier verklein je jouw zoekdoel en wordt het meestal wel een stuk makkelijker om een keuze te maken voor een nieuwe auto.

Kies voor een betrouwbare partij

Een ander belangrijk punt is het kiezen van een betrouwbare partij. Je bent hierbij in principe verzekerd van de juiste informatie over een auto en daarnaast is het ook een stuk makkelijker om te vinden wat je zoekt. Bij de meeste partijen is het online mogelijk om een selectie te maken door middel van filters: het is daardoor makkelijker om snel te vinden wat je zoekt. Of je nu een Citroën, Kia of Audi wilt kopen: je kunt dit het beste doen via een betrouwbare partij, zodat je niet voor vervelende verrassingen komt te staan.

Doe een check op de gegevens

Het is daarnaast altijd belangrijk om de gegevens van een auto te checken voordat je overgaat op het doen van een aankoop. Je kunt al een hoop te weten komen op basis van een kenteken. Vul dit kenteken in en je krijgt meteen gegevens zoals de APK-datum, het bouwjaar, technische gegevens en meer. Doe dit altijd voordat je de auto gaat bekijken. Wanneer je gebruik maakt van een betrouwbare partij kun je meestal wel uitgaan van goede kwaliteit: de auto's op een website moeten vaak aan bepaalde eisen voldoen willen ze te koop aangeboden worden.

Maak een testrit

​Het is tot slot ook altijd belangrijk om eerst een testrit te maken met de auto voordat je overgaat tot de aankoop. Natuurlijk moet de motor zonder problemen starten: de motor loopt in dit geval regelmatig en zonder onderbrekingen. Controleer ook altijd de uitlaat op een eventueel lek. Zodra je zeker weet dat alles in orde is kun je overgaan tot het kopen van de auto. Ook elektrische auto's kun je tweedehands aanschaffen.