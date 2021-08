Diefstal bij Poiesz heeft grote consequenties

ma 09 augustus 2021 14.55 uur

LEEUWARDEN - "U ziet er vrolijk uit" zei politierechter Klaas Bunk bij binnenkomst van een 26-jarige verdachte. "Zo voel ik me ook" was het spontane antwoord. Of de rechtszaak ook zo vrolijk zo eindigen, was toen nog de vraag.