GGD Fryslân start met prikken zonder afspraak

ma 09 augustus 2021 12.56 uur

DRACHTEN - De GGD Fryslân start maandag 16 augustus met het aanbieden van 'prikken zonder afspraak' op de vaccinatielocaties in Leeuwarden, Sneek, Drachten en Heerenveen met een mRNA vaccin.

De locaties zijn geopend voor hen die nog geen afspraak hebben, om de drempel voor de eerste prik te verlagen. Op locatie zijn deskundigen aanwezig om voorlichting te geven of vragen te beantwoorden. Op de locaties wordt - naast de registratie van de eerste vaccinatie - direct een vervolgafspraak gemaakt voor een tweede prik.

Het aanbod 'prikken zonder afspraak' is nadrukkelijk en alleen geldig voor mensen die nog geen afspraak hebben gemaakt en dus hun eerste prik nog niet hebben ontvangen. Het is niet mogelijk om zonder afspraak voor een tweede prik naar de locatie te komen. Ook in de vaccinatiebus kan men nog steeds terecht voor een eerste prik zonder afspraak.

Kijk voor meer informatie en exacte openingstijden per locatie op ggdfryslan.nl/prikkenzonderafspraak