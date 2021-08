Fiscus vordert bijna 400.000 euro van Autoschat

zo 08 augustus 2021 21.30 uur

BURGUM - Met een vordering van 394.798 euro is de Belastingdienst de grootste schuldeiser in het faillissement van Autoschat Tietjerk BV. Het autobedrijf was gevestigd aan de Florynwei 5 in Burgum.

Een doorstart komt er niet na het faillissement op 5 juli. Er kwamen 12 werknemers op straat te staan. Het faillissement werd verder op eigen verzoek gedaan als gevolg van een ontruimingskortgeding.

Loonheffing en omzet

In het faillissementsverslag is te lezen dat het bedrijf over een aantal jaar geen loonheffing aan de fiscus betaalde. De omzetcijfers laten verder zien dat deze in 2020 drastisch daalde. Werd er in 2018 en 2019 nog resp. 2.6 miljoen euro en 2.9 miljoen euro omzet gedraaid, deze daalde in 2020 naar 1.8 miljoen euro. Het bedrijf draaide dat jaar ook verlies (76.623 euro).

Naast de belastingdienst zijn er nog 26 andere schuldeisers die in totaal 58.619,50 euro tegoed hebben.

Discussie over kosten

De verkoop van het bedrijfspand (mei 2020) leidde tot veel ellende voor Schat. Er ontstond een discussie nadat de eerste koper, Weide Ontwikkeling BV, in oktober 2020 het pand verkocht aan BKD Vastgoed BV. Het autobedrijf raakte verwikkeld in een discussie over de gemaakte afspraken en verdeling van kosten die gemaakt waren in mei 2020.

Proces aanleiding faillissement

Vanwege de ontstane discussie werd door Autoschat de huurbetaling stop gezet. Dit was voor de verhuurder weer aanleiding om een ontruimingskortgeding te starten. Dit was de mokerslag voor Autoschat. Het faillissement werd als gevolg hiervan aangevraagd bij de rechtbank.

Schat had anders het bedrijfspand binnen twee weken moeten verlaten. "Naar de overdracht in 2020 en de relatie tussen huurder en verhuurder zal nog nader onderzoek worden gedaan." zo staat geschreven in het verslag van 5 augustus.

Procedures

Er speelden op de achtergrond meerdere procedures. Zo bestaat er een procedure tegen Weide Ontwikkeling over de transactie in mei 2020. De overdracht van de privé woning, enkele percelen en de inventaris van gefailleerde wordt aangevochten.

Met zakenrelatie De Poel Import en Export B.V. speelt een zaak over de eigenaar van een Mercedes koelwagen en met BKD Vastgoed B.V. een procedure over de eigendom van de inventaris.

Eigenaar Schat ziet het liefst dat alles wordt teruggedraaid en dat hij met terugwerkende kracht weer eigenaar wordt van alle activa.