Kitten door brandweer uit boom gehaald op Blauwhuisterweg

zo 08 augustus 2021 20.39 uur

SURHUISTERVEEN - Een ongeveer acht weken oude kitten is zondagavond door de brandweer uit een boom gehaald aan de Blauwhuisterweg in Surhuisterveen. De kitten was ontdekt door buurtbewoners en door de harde wind zwaaide de tak waarin het beestje zat, gevaarlijk heen en weer.

Een medewerker van de ter plaatse gekomen Dierenambulance uit Drachten heeft de situatie in ogenschouw genomen en daarop de assistentie ingeroepen van de brandweer.

De medewerker: "Als het een ouder beest was geweest, was die waarschijnlijk wel zelf weer uit de boom gekomen, met zo'n jong kitten is dat wat anders."

De Drachtster brandweer kwam met de hoogwerker ter plaatse en had de kitten al snel gevangen. De medewerkers van de Dierenambulance hebben de kitten meegenomen naar hun post. Het verkeer werd tijdelijk via één rijstrook geleid.

