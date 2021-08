Bestuurder scootmobiel belandt in greppel

zo 08 augustus 2021 14.31 uur

DE WILGEN - De bestuurder van een scootmobiel belandde zondagmiddag met zijn voertuig in de greppel. Hij kwam met de schrik vrij.

De man werd gevonden door passanten die hem zagen liggen. De man had geen idee hoelang hij in de greppel had gelegen. De omstanders hebben samen met de politie de scootmobiel uit de greppel getild.

Het ongeval vond omstreeks 14.13 uur plaats langs De Heide bij De Wilgen. De politie en ambulance kwamen ter plaatse maar de man was niet gewond geraakt. De gealarmeerde brandweer kon tijdens de uitruk weer terugkeren naar de kazerne.

De scootmobiel bleek nog prima te werken. De man kon in zijn eigen voertuig huiswaarts keren.

