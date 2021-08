Dit zijn de voordelen van LED lampen

zo 08 augustus 2021 13.00 uur

LEEUWARDEN - Je hebt heel wat mogelijkheden op het gebied van verlichting. Een van de meest belangrijke veranderingen is de komst van LED lampen. En of je nu op zoek bent naar tuinverlichting LED lampen of LED verlichting voor in huis: je hebt volop mogelijkheden. Maar wat is nu eigenlijk het voordeel van dit type lampen? Hier lees je de 5 belangrijkste pluspunten die LED verlichting met zich mee brengt.

1. LED lampen kunnen overal gebruikt worden

​Een groot voordeel van LED lampen is dat ze overal gebruikt kunnen worden. Of je nu binnen een lamp wilt plaatsen of buiten: LED lampen kunnen overal geplaatst worden. Dit komt doordat er meerdere soorten ledlampen bestaan, onder andere ook waterdichte varianten. Dit maakt het een stuk makkelijker om buitenverlichting te creëren. Zoek je mooie lampen voor in de tuin of zelfs voor onder water in een vijver? Ook dan is het mogelijk om gebruik te maken van LED lampen.

2. LED lampen zijn energiezuinig

Een tweede grote voordeel van LED verlichting is dat het energiezuinig is. Een LED lamp verbruikt 90 tot 95 procent van de stroom voor het geven van licht. Dit is niet het geval bij de traditionele gloeilamp: deze gebruikt slechts 3 tot 9 procent van de stroom voor licht: de rest wordt als warmte afgegeven. Je bespaart dus flink wat stroom en dit ga je dan ook zeker merken in je energierekening. Je kunt 90% op de verlichting besparen wanneer je alle lampen in huis vervangt door LED lampen.

3. Je kiest voor lampen met een lange levensduur

Het is inmiddels bekend dat LED lampen een stuk langere levensduur hebben dan gloeilampen. Waar gloeilampen gemiddeld zo’n 1000 branduren hebben, heeft een LED lamp zo’n 20.000 branduren. Je gebruikt dus 20 gloeilampen in dezelfde periode dan wanneer je één LED lamp gebruikt. Hoewel ledlampen duurder zijn in de aanschaf verdien je ze op deze manier heel snel terug.

4. Veel mogelijkheden met LED lampen

Of het nu om fietsroutes, om tuinpaden of om de woonkamer gaat, verlichting is overal belangrijk. Je hebt veel mogelijkheden als het gaat om LED lampen. Zo kun je niet alleen kiezen voor zowel witte als warme kleuren, maar heb je ook de keuze uit veel verschillende vormen en maten. Het is allang niet meer zo dat LED verlichting alleen maar in wit licht verkrijgbaar is. Online kun je heel gemakkelijk en snel lampen bestellen die helemaal naar jouw smaak zijn. Ontdek zelf alle mogelijkheden met LED lampen!

5. Altijd helder licht

Wanneer je LED verlichting voor je woning gaat kopen, zul je meteen kunnen gaan profiteren van de goede kwaliteit. LED verlichting werkt meteen op volle sterkte zodra je een lamp aanzet en dit betekent dat je meteen de topkwaliteit merkt.

Verder is de lamp een stuk energiezuiniger, gaat deze langer mee dan gloei- en halogeenlampen, maar kun je ook profiteren van steeds meer mogelijkheden voor zowel binnen als buiten. Je kunt heel gemakkelijk en snel jouw LED verlichting online bestellen en meteen gaan profiteren van het gemak, de duurzaamheid en de zuinigheid!