Eerste Twirre streekmarkt op de Markt Dokkum

za 07 augustus 2021 12.15 uur

DOKKUM - Zaterdag werd op de Markt in Dokkum de eerste van drie Twirre streekmarkten gehouden. Op de streekmarkt kunnen mensen groenten, fruit, vis en vlees kopen van ondernemers uit de eigen omgeving.

De streekmarkt was prachtig en sfeervol aangekleed en het weer was prachtig om even lekker te struinen op de markt. Zaterdag is de markt nog tot 16.00 uur open. Op 4 september en 2 oktober worden er weer streekmarkten gehouden.

FOTONIEUWS