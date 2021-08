Wielrenner gewond tijdens Bauke Mollema tocht

za 07 augustus 2021 11.40 uur

OUDWOUDE - In een bocht op de Wâlddyk bij Oudwoude is zaterdagochtend een wielrenner gewond geraakt. De man deed mee aan de Bauke Mollema toertocht. Hij kwam door onbekende oorzaak ten val.

De politie en een ambulance zijn na een melding om 11.08 uur ter plaatse gekomen. Het slachtoffer is door het personeel van de ambulance opgevangen. Hij is na een eerste behandeling overgebracht naar het Martini Ziekenhuis in Groningen.