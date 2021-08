Burgemeester Kramer sluit drugspand in Ferwert

vr 06 augustus 2021 16.53 uur

FERWERT - Burgemeester Kramer heeft op vrijdag een woning aan de Johannes Wildeboerstraat in Ferwert gesloten. De sluiting is op grond van artikel 13b van de Opiumwet en geldt voor de periode van drie maanden.

Op dinsdag 29 juni 2021 werd bij een politie-inval in de woning een hennepkwekerij met 464 planten aangetroffen.

Onacceptabel

"Drugshannel is ûnakseptabel. It bringt ferskate ynwenners yn gefaar en is net goed foar de leefberens. Ik bin bliid dat de plysje de kwekerij tiidich hat oprôle. Dizze wenning stiet midden yn in wenwyk. It hie oars rinne kint, it is foar de omjouwing libbensgefaarlik. Derom mat ditsoarte problemen hurd oanpakt wurde, fanût plysje, justysje én bestjoerlik.", aldus Kramer.

Het doel van de tijdelijke sluiting van de woning is de bestrijding van drugshandel en het einde maken aan drugs gerelateerde activiteiten vanuit de woning. Drie maanden lang zijn de deuren en ramen van de woning verzegeld.