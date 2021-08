Neisimmermoeting voor inwoners in Achtkarspelen

vr 06 augustus 2021 15.49 uur

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen ontmoet deze nazomer graag inwoners en vertegenwoordigers van bedrijven, organisaties en verenigingen bij het gemeentehuis in Buitenpost.

Vorig jaar kon de midsimmermoeting in verband met corona niet doorgaan. Nu de maatregelen het toelaten, zijn belangstellenden van harte welkom tijdens de neisimmermoeting op dinsdag 7 september vanaf 19.30 uur. Uiteraard wordt er rekening gehouden met de dan geldende coronaregels.

Naast een toespraak van burgemeester Oebele Brouwer, draagt Wâlddichter Arjan Hut een gedicht voor en is de uitreiking van het Jongereinkompliment. Er is volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten. De gemeente zorgt voor een drankje en een hapje. Belangstellenden kunnen zich aanmelden op www.achtkarspelen.nl/neisimmermoeting.

Jongereinkompliment

Jongeren die een positieve, vrijwillige bijdrage leveren zet de gemeente weer in het zonnetje met jongerenonderscheiding het 'Jongereinkompliment'. Jongeren tot 22 jaar die een heldendaad hebben verricht, zich belangeloos inzetten voor hun club of vereniging of zich op een andere manier positief onderscheiden komen hiervoor in aanmerking.

Nomineren kan op www.achtkarspelen.nl/jongereinkomplimint.