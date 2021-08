Coronavirus: minder besmettingen

vr 06 augustus 2021 15.36 uur

LEEUWARDEN - Het aantal nieuwe coronabesmettingen in Friesland daalde in een week van 834 naar 587. Dat meldt de GGD Fryslân. Het is de tweede daling op rij. Alleen in de gemeente Dantumadiel en Noardeast-Fryslân stijgt het aantal besmettingen.

Het aantal nieuwe besmettingen daalde de afgelopen week in alle leeftijdsgroepen. Er testten 25 zeventigplussers positief, tegen vorige week 37. Het aantal coronapatiënten in de Friese ziekenhuizen daalt. Er liggen elf personen op de COVID-afdelingen en vijf op de ic.

Daling in ouderenzorg

Ook in de ouderenzorg daalde het aantal besmettingen. In de verpleeg- en verzorgingshuizen testten de afgelopen zeven dagen 26 mensen positief, onder wie 13 bewoners. Een week eerder waren hier 40 besmettingen (18 bewoners). In de Thuiszorg raakten acht mensen besmet, onder wie zes cliënten. Een week eerder waren dit zeventien personen onder wie zeven cliënten.

Terugkeer na vakantie

Nederland heeft extra maatregelen genomen om te voorkomen dat vakantiegangers het virus meenemen naar huis. Vanaf zondag 8 augustus is een coronabewijs nodig bij terugkeer uit een EU-land met een geel reisadvies. Wie volledig is gevaccineerd of hersteld is van corona, kan bij de grens de CoronaCheck-app hiervoor gebruiken. Andere reizigers moeten zich in het buitenland laten testen. Een PCR-test is 48 uur geldig, een antigeen-sneltest 24 uur.

Gevaccineerden kunnen het virus ook meenemen. Hen wordt geadviseerd na terugkeer uit het buitenland een zelftest te doen. Wie buiten de EU in een hoogrisicoland is geweest moet bij terugkeer tien dagen in quarantaine. Deze periode kan worden ingekort door op de vijfde dag na terugkeer een coronatest bij de GGD te doen.

Minder vaccinaties

De afgelopen week zijn 20.488 vaccinaties gezet, tegen 24.399 vorige week, een daling van bijna 4000. Een week eerder waren er ruim 15.000 minder prikken gezet. De daling komt doordat veel mensen al gevaccineerd zijn.

In totaal zijn nu 631.778 prikken gezet door de GGD bij inwoners van Fryslân. Via de GGD zijn inmiddels meer dan 290.000 Friezen volledig gevaccineerd. Er komen 570.000 inwoners van Fryslân in aanmerking voor een vaccin. Uit cijfers van het RIVM blijkt dat 75 tot 85 procent van de Friezen een eerste prik heeft gehaald.

Afspraakloos prikken

In Dokkum, Franeker, Koudum en Appelscha is prikken zonder afspraak nog één week mogelijk. Daarna gaan deze locaties dicht. Afgelopen week maakten 556 mensen gebruik van prikken zonder afspraak. Eerder waren dit 725 en 1061 per week.

Na de sluiting van vier kleinere vaccinatielocaties wordt het afspraakloos prikken meteen mogelijk gemaakt in de overblijvende locaties in Leeuwarden, Drachten, Heerenveen en Sneek. Twee daarvan, Drachten en Heerenveen, sluiten per 31 oktober de deuren. Leeuwarden en Sneek houden in elk geval tot 31 december een vaccinatielocatie.

Vaccinatiebus

De vaccinatiebus blijft mensen de mogelijkheid bieden een prik dicht bij huis te halen. Tot in oktober zijn al locaties ingepland. Komende week keert de bus terug op plaatsen voor een tweede prik op afspraak. Voor een eerste prik – zonder afspraak - staat de bus in augustus in Damwâld (de 18e), Jubbega (de 24e), Heerenveen (de 25e) en in Smallingerland (30 augustus).

De cijfers

De afgelopen week zijn 4481 coronatesten afgenomen bij inwoners van Fryslân. Een week eerder waren dit 5558. In totaal zijn nu 497.492 monsters afgenomen. De 587 besmettingen van deze week brengen het totaal aan Friese positieve tests op 48.515.

In de afgelopen zeven dagen zijn vijf ziekenhuisopnames en twee sterfgevallen doorgegeven aan GGD Fryslân. Vorige week waren dit zeven respectievelijk één.

Gemeenten

Alleen in Dantumadiel en Noardeast-Fryslân waren de afgelopen zeven dagen meer nieuwe besmettingen dan in de week ervoor. Grootste dalers waren Achtkarspelen, Ameland en Harlingen met een afname van meer dan 60 procent.

De gemeentelijke besmettingscijfers (tussen haakjes vorige week): Leeuwarden 98 (145), Súdwest-Fryslân 81 (140), Heerenveen 67 (75), De Fryske Marren 56 (75), Waadhoeke 50 (79), Smallingerland 48 (54), Noardeast-Fryslân 35 (32), Opsterland 34 (49), Tytsjerksteradiel 31 (35), Ooststellingwerf 19 (30), Dantumadiel 17 (8), Achtkarspelen 16 (41), Weststellingwerf 13 (26), Harlingen 9 (27), Terschelling 9 (10), Vlieland 3 (4), Ameland 1 (4) en Schiermonnikoog 0 (0).