Scooterrijder gewond bij eenzijdige aanrijding

vr 06 augustus 2021 13.13 uur

ROTTEVALLE - Op de Foudenswei bij Rottevalle is vrijdag rond het middaguur een scooterrijder gewond geraakt. De bestuurder ging door onbekende oorzaak onderuit.



De politie en een ambulance werden om 12.54 uur opgeroepen voor het ongeval. De jongeman is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft de aanrijding verder afgehandeld.

