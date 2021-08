Fietser uit Ryptsjerk geschept op N361

vr 06 augustus 2021 11.40 uur

RYPTSJERK - Een fietser uit Ryptsjerk is vrijdagochtend gewond geraakt bij een aanrijding op de Westerdijk (N361) bij Ryptsjerk. Hij werd op de oversteekplaats op de kruising met de Breedyk geschept door een 69-jarige automobilist.

Het slachtoffer is na een behandeling ter plaatse met spoed per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.



Het ongeval gebeurde omstreeks 10.40 uur. Het slachtoffer zou met zijn elektrische fiets stil hebben gestaan langs de N361 om over te steken. Hij begon volgens de automobilist plotseling de weg over te steken richting het dorp. Een aanrijding was het gevolg.

De kruising staat in de omgeving bekend als een beruchte kruising waar vaker fietsers zijn aangereden. De oversteekplaats is in het verleden al eens aangepast met een middenstuk om de situatie voor fietsers veiliger te maken.

