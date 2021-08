Ree gered uit kanaal bij Nij Beets

vr 06 augustus 2021 09.53 uur

NIJ BEETS - De brandweer van Beetsterzwaag werd vrijdag vroeg in de ochtend opgeroepen voor een ree. Het dier zwom in het kanaal langs de Kanaelwei Noard in Nij Beets en kon er niet meer uit komen.



Een man had de ree in het water gezien en al een aantal keer geprobeerd het beest te vangen. Dit slaagde niet. Even voor 5.30 uur werd de brandweer gebeld.



Een brandweerman wist samen met de melder de ree al vrij snel uit het water te trekken, maar de ree besloot om opnieuw een duik te nemen en sprong de vaart weer in. Hierop werd besloten om met waterpakken de ree in te sluiten en zo te vangen. De ree werd vervolgens vrijgelaten in en weiland achter een woning.

