Combex werkt aan efficiënter vervoer bouwelementen

do 05 augustus 2021 16.10 uur

EASTERMAR - Het bouwen van huizen op duurzame wijze is een belangrijk thema geworden in de laatste jaren. Combex uit Eastermar werkt nu aan een project om het vervoer van bouwelementen naar de bouwplekken efficiënter in te richten. Het transportbedrijf werkt samen met AB Transport Group, Bouwgroep Dijkstra Draaisma, Trequip en Leenstra.

Het is de bedoeling om de logistieke kant van het vervoer van geïndustrialiseerde elementen verder doorontwikkeld wordt. Met het project is 216.850 euro gemoeid waarvan 108.425 euro betaald wordt via de lokale Versnellingsagenda.

Duurzaam

De bouwsector in Nederland staat voor de enorme uitdaging om tot 2030 jaarlijks 75.000 nieuwe woningen te produceren. Dit aantal is vastgesteld in de nationale woonagenda. Daar komt bij dat de rijksoverheid de CO2 uitstoot wil verminderen door over te stappen op duurzame energie. Vanaf 2050 is aardgas dan ook verleden tijd. Dit betekent veel voor het renoveren en nieuwebouw van huizen om in 2050 van het aardgas af te zijn.

Met de traditionele manier van bouwen gaan deze doelstellingen niet gehaald worden. Daarom zijn steeds meer bouwbedrijven bezig met het industrialiseren van de bouwprocessen.

De componenten worden niet meer op de bouwplaats gemaakt, maar in een bedrijfshal. Het proces wordt gestandaardiseerd en er wordt op een efficiëntere manier geproduceerd met bijvoorbeeld robots. Op de bouwplaats worden de bouwelementen vervolgens gemonteerd. Hierdoor kunnen meer huizen worden geproduceerd.

Ladingdrager

Een gestandaardiseerde ladingdrager moet ervoor gaan zorgen dat industriële gevelelementen makkelijker vervoerd kunnen worden. Hierdoor zijn minder handelingen nodig in de productie, minder vervoersbewegingen, kan goedkoper worden geproduceerd, neemt het bouwvolume toe en het vervoer wordt efficiënter ingericht.

Ondergeschoven kindje

Verschillende grote klanten van Combex zijn nationaal belangrijke spelers op het gebied van industrialisatie in de bouw. Binnen de productie omgeving zetten deze bedrijven grote stappen in het logistieke proces.

Het vervoer van geprefabriceerde woningdelen naar de bouwplaats is echter nog een ondergeschoven kindje, waardoor het rendement van de industrialisatie nog steeds niet optimaal is.

Vanuit de Versnellingsagenda is deze zomer door de stichting QOP ruim 2,3 miljoen euro subsidie verstrekt aan in totaal 6 grote projecten in Noordoost-Friesland.